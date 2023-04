En el marco de la tramitación de la Ley Naín-Retamal, los partidos oficialistas han evidenciado la compleja relación al interior de la alianza de Gobierno.

Esta vez la molestia se desató en el Partido Socialista (PS), bancada que en su mayoría obedeció la petición de aprobar el proyecto.

Sin embargo, la colectividad luego se “sorprendió” cuando la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que no querían convertir a Chile en un Estado que valida el “gatillo fácil”.

La disconformidad del PS recae en que se solicite – en privado – aprobar un proyecto que después fue criticado públicamente por el Ejecutivo. Por esto, decidieron reunirse la mañana de este lunes con el Gobierno en La Moneda para aclarar y conversar sobre el tema.

Oficialismo por agenda de seguridad y ley “Naín-Retamal”: “No vamos a ser una piedra de tope”

Tras el encuentro, la presidenta del partido, Paulina Vodanovic, aseguró que no votaron a favor porque les encantara el proyecto, sino que como una señal política de apoyo a La Moneda y, es por ello, que hubo muchísima molestia.

“Ya coordinamos y conversamos acerca de las desavenencias que hubo durante el fin de semana, que nunca son buenas pero también valoramos el gesto de recibirnos y de estar atentos a que mejoremos las coordinaciones con el Gobierno y las demás bancadas”, expresó la timonel.

El problema radica en que la mayoría de las críticas o rechazos al proyecto vienen de otra colectividad: la colación de Apruebo Dignidad (AD). Esto evidenciaría diferencias de fondo en las dos almas.

La presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, dijo que no hay matices respecto de la necesidad de avanzar en seguridad. Por esto, no debiese haber piedras de tope de parte de los partidos.

“Todos los partidos de la alianza de Gobierno vamos a bregar porque el Gobierno saque adelante la agenda de seguridad”, aseguró.

“En eso no vamos a claudicar ni retroceder, los matices los trabajaremos como se trabaja en política, dialogando y conversando”, añadió. Asimismo, “nosotros no vamos a ser una piedra de tope a lo que plantea el Gobierno a la hora de la agenda de seguridad”, sostuvo.

Al respecto, el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, indicó que los matices ocurren en todos los sectores. Sin embargo, aclaró que lo importante no es que existan, sino que se puedan subsanar.

“Lo importante es que el Gobierno ordene, articule, y en eso los partidos políticos le damos todo nuestro respaldo”, aclaró.

“Cuando nos sentamos a conversar no hay diferencia que fracture ninguna confianza. Ese ha sido también el esfuerzo del ministro del Interior y de Justicia para poder ir encontrando los puntos en común que nos permitan hacer de Chile un país más seguro”, agregó.

Diferencias de fondo y agenda de seguridad

Con las diferencias al interior del oficialismo en cuanto a la agenda de seguridad, el senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, fue explícito en señalar que las votaciones de la alianza de Gobierno demuestran que existe más consensos que diferencias.

“Toda la alianza de Gobierno votó mayoritariamente a favor de 5 proyectos de ley que tienen que ver con la seguridad”, detalló. “Y en un proyecto de ley tuvimos diferencias en la manera de votar, no en el fondo, que es la ley ‘Naín-Retamal"”, aclaró.

En esa línea, reiteró que dicha iniciativa no fue idea del Ejecutivo. “Insisto, no es del Gobierno, no tenía urgencia y no forma parte del corazón de la agenda de seguridad”, recalcó.

En tanto, las coaliciones oficialistas y La Moneda continúan con las conversaciones sobre la disputa entre los derechos humanos (DDHH) y el combate contra la delincuencia.

Cabe destacar que el Gobierno se encuentra debatiendo y afinando el controversial artículo de la legítima defensa privilegiada. Este concede a los carabineros una presunción de uso justificado de su arma de servicio.