El presidente Gabriel Boric destacó el acuerdo que alcanzaron partidos políticos con representación parlamentaria, que permitirá dar inicio a un nuevo proceso constituyente.

Así lo señaló tras un encuentro que sostuvo junto a los presidentes del Senado, Álvaro Elizalde, y de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, en La Moneda.

“Luego de varias semanas de conversaciones, intensas, ásperas en algunos momentos, las fuerzas políticas han alcanzado un acuerdo que le han devuelto al país la posibilidad de tener una nueva Constitución que nos proyecte hacia el futuro”, señaló Boric.

“Hemos dado un paso necesario y espero decisivo para avanzar en un nuevo pacto social por una mejor democracia, de más libertadores, de mejores derechos sociales”, agregó.

En ese sentido, enfatizó en que “Chile no puede seguir esperando”, insistiendo en lo que ha dicho anteriormente, respecto a que “una vez más, pese a las dificultades, hemos decidido resolver los problemas de la democracia con más democracia y no con menos”.

“Valoro el compromiso de todos quienes participaron de este esfuerzo por anteponer el bien común y el interés del país, en donde tuvieron que ceder respecto de sus peticiones ideales”, dijo el mandatario.

En ese sentido, aseveró que como Gobierno mantendrán un rol de colaboración y facilitación del proceso, enfatizando que “la responsabilidad para concretarlo lo tienen los parlamentarios”.

“El pueblo de Chile nos ha dado una segunda oportunidad y tenemos el deber de estar a la altura, aprendiendo de las experiencias recientes”, sentenció, haciendo un llamado a todos los partidos políticos a la “responsabilidad”.

“Estoy seguro que en el Congreso primará el sentido de responsabilidad y dedicación y generosidad para honrar la democracia, para darnos una nueva Constitución legítima, que las peleas chicas queden de lado”, emplazó.

Respecto al mecanismo que incluye a expertos, Boric insistió en valorar el acuerdo, agregando que “es importante que acá hay un aprendizaje de los procesos anteriores”.

Asimismo, afirmó que “el órgano que tiene la soberanía es un órgano cien por ciento electo, en donde los expertos van a cumplir un rol de asesoría y acompañamiento, en donde confío en la buena fe para arribar a acuerdos”.

Elizalde: “La ciudadanía debe ser protagonista del proceso”

Al respecto, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, si bien reconoció que el diálogo no estuvo exento de roces y diferencias, valoró que se pudiera llegar a un acuerdo, donde se incluyeron a expertos.

“Tomando lecciones de la experiencia, se incorpora una comisión experta con el objeto de facilitar el proceso y contribuir a que este se desarrolle con niveles de excelencia para tener una buena constitución para Chile”, resaltó.

“El órgano que va a votar y definir el contenido, va a ser un órgano íntegramente elegido”, dijo Elizalde, señalando que “la ciudadanía debe ser protagonista del proceso”.

Vlado Mirosevic, en tanto, admitió que “será una segunda y probablemente última oportunidad de tener una constitución hecha en democracia”.

“Estamos contentos con lo que se logró”, apuntó, pese a reconocer que “probablemente no deja del todo contentos a las fuerzas políticas, cada fuerza política tendrá un reparo en alguna parte del camino de este proceso, pero también en eso consiste una Constitución, no es un manifiesto político de un sector en particular, es el acuerdo básico como sociedad”.

Mirosevic llamó a los partidos a elegir con cuidado a los expertos

Elizalde, en tanto, se mostró confiado en que todos los partidos que son parte del acuerdo, cumplirán con su palabra y apoyarán el proyecto en su tramitación en el Congreso.



“Todos quienes han suscrito el acuerdo van a cumplir con su palabra, no me cabe duda, como la cumplieron en el diálogo constituyente”, manifestó.

“Si bien hubo roces y diferencias, ninguno de los actores que se había comprometido a participar constructivamente en este diálogo, se retiró de las conversaciones. Obviamente, no participaron los que no creen que Chile necesite profundizar su democracia”, dijo

En esa línea, Mirosevic llamó a los partidos a elegir con cuidado a los expertos que propondrán para participar en el proceso, resaltando que será una labor ad-honorem, es decir, sin remuneración.

“Hacemos un llamado a las distintas fuerzas políticas a poner la mejor gente disponible que tiene este país para hacer una constitución que nos represente a todos, que elijan bien, con responsabilidad, pensando en los próximos 40 años”, cerró.