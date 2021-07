Elisa Loncón, Presidenta de la Convención Constitucional, confirmó la sesión de este miércoles de la instancia, aunque advirtiendo que “no están todas las garantías. Es difícil en una tarde resolver todos los problemas que implica atender a todas las necesidades de la pandemia”.

“El Gobierno debió haber estado un mes antes, debió haber tomado contacto con nosotros, debió haber tomado todas las medidas que, de alguna manera, nos pudieran aportar en la prevención de los contagios y eso no se hizo como correspondía”, manifestó.

Además, informó respecto de la instalación de un punto de toma de exámenes PCR para constituyentes, esto en alianza con el Colegio Médico.

“Con la colaboración profesional del Colmed vamos a instalar un servicio para la toma de PCR desde temprano”, precisó Loncón.

A su vez, aseveró que “vamos a instalar un Comité de Ética y vamos también a instalar una ética entre nosotros, para asumir los riesgos individuales, asumir la situación de manera colectiva y la responsabilidades individuales”.

“Estamos minimizando los riesgos, pero aquí nadie está libre de contagio. Necesitamos certezas, y esas certezas las intentamos implementar, en la medida de que lo básico lo tendríamos”, afirmó.

Por su parte, el vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, acotó que “la Constituyente empezó su trabajo el día lunes absolutamente en el aire, sin el respaldo institucional, administrativo y sanitario suficiente”.

“No hay ninguna excusa para no tener los implementos técnicos necesarios para las conexiones del funcionamiento de las salas paralelas del hemiciclo. No hay excusas para no tener disponibles los protocolos sanitarios, para poder llegar el día lunes en situación de seguridad”, señaló Bassa.

En ese sentido, indicó que “el trabajado que ha liderado la Presidenta en las últimas 24 horas ha sido extraordinario, y ha permitido recurrir a una red de apoyo institucional al margen de las lógicas políticas tradicionales, porque hemos podido contar con el respaldo de la red de universidades del Estado, hemos contado con el respaldo de los técnicos informáticos de la Universidad de Chile, con el respaldo de varios rectores de universidades estatales, con el respaldo del Colegio Médico”.

Lo anterior, a su parecer, “ha permitido configurar una forma de acción política de respaldo institucional al proceso constituyente distinta a lo que acostumbramos a ver, fuera de las lógicas políticas y en una clave de colaboración”.