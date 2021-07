El presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, se desdijo de las declaraciones expresadas a principio de la semana, asegurando que no hay libertad de acción para los militantes del partido en las primarias de Chile Vamos.

Chahuán indicó que nunca se ha dado libertad de acción a los militantes de RN, sólo que no se perseguirá a quienes apoyen a otro candidato que no sea Mario Desbordes, durante una entrevista con radio Pauta.



“Jamás he hablado de libertad de acción, porque esto debiese ser resuelto por el consejo general (…) No hay libertad de acción, lo que hemos dicho es que el candidato del partido es Mario Desbordes, pero que esta directiva no va a perseguir a nadie que tenga una opción presidencial distinta”, indicó.

En la misma línea, aseguró que Chile Vamos presenta 4 buenas candidaturas a las primarias, pero que le preocupa la participación que habrá, en comparación con las primarias de Apruebo Dignidad.

Me preocupa cuánta gente va a ir a votar en la primaria de Chile Vamos. Ese es un tema de real preocupación frente a la primaria de la izquierda, con Jadue y Boric, por tanto el llamado es a participar en el proceso de primarias”, afirmó.