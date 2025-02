El representante especial de EE.UU para la guerra en Ucrania, Keith Kellogg, alabó este viernes al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y calificó de “extensas y positivas” las conversaciones que ambos mantuvieron durante su visita a Kiev.

“Un día largo e intenso con los dirigentes de Ucrania. Conversaciones extensas y positivas con Zelenski”, dijo Kellogg en su cuenta de X en un mensaje en el que calificó de “valiente” al presidente ucraniano.

Kellog también definió como “talentoso” al equipo de seguridad de Zelenski.

El emisario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este comentario al compartir en X el discurso de anoche a la nación de Zelenski, en el que el presidente ucraniano dijo que su reunión del jueves con Kellogg “devuelve la esperanza” para las relaciones entre Ucrania y EEUU.

Zelenski también dijo en su discurso que espera firmar un acuerdo económico con EE.UU que garantice el apoyo de Washington a Kiev.

A long and intense day with the senior leadership of Ukraine. Extensive and positive discussions with @ZelenskyyUa, the embattled and courageous leader of a nation at war and his talented national security team. https://t.co/kLu9roZ5z1

— Keith Kellogg (@generalkellogg) February 21, 2025