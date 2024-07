El lunes 22 de julio marcó un hito al convertirse en el día más caluroso jamás registrado en el mundo desde que se iniciaron los registros en 1940, según informó el observatorio del clima europeo Copernicus el miércoles. Este récord superó al establecido el día anterior.

Los primeros datos de Copernicus indicaron que la temperatura media mundial alcanzó los 17,15°C el lunes, superando en 0,06°C la del domingo, que ya había batido el récord diario de temperatura más alta. Estos valores son preliminares y podrían sufrir ligeras variaciones tras la revisión final.

Copernicus utiliza datos satelitales para estimar en tiempo casi real las temperaturas del aire y del mar. La institución había anticipado que los récords diarios serían superados este verano en el hemisferio norte, debido a un periodo prolongado de altas temperaturas influenciado por el cambio climático.

“Esto es exactamente lo que la ciencia del clima nos predijo en una situación en la que se sigue quemando carbón, petróleo y gas”, comentó el miércoles Joyce Kimutai, climatóloga del Imperial College de Londres.

🌡️ New daily global average temperature record.

As anticipated, the #CopernicusClimate ERA5 preliminary data show that Monday 22 July was the warmest day in recent history, at 17.15°C, breaking the records from 21 July 24 and 6 July 23.

Read more: https://t.co/FCDXtIadxn pic.twitter.com/WxfcjXF8hl

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) July 24, 2024