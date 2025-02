El ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, aseguró que ya cuentan con un plan árabe-egipcio para reconstruir Gaza, sin desplazar a su población.

Safadi habló con un canal de televisión estatal, poco después de que el rey jordano Abdullah se reuniera con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington.

Recordemos que este último ha presionado para que se apruebe su idea de tomar el control de la Franja de Gaza y expulsar a su población a los vecinos Egipto y Jordania.

Por su parte, a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Egipto confirmó que planea ofrecer una “propuesta integral” para reconstruir Gaza y garantizar -al mismo tiempo- que los palestinos permanezcan en su tierra.

La declaración de Jordania tiene lugar después de que Trump aumentara la presión sobre el futuro de la Franja de Gaza al afirmar que Estados Unidos se quedará con el enclave palestino y que sus habitantes serán trasladados a una “parcela” de tierra en Jordania y Egipto.

El rey Abdullah también reiteró a Trump la “posición firme” de Jordania contra el desplazamiento de palestinos en Gaza, así como en la Cisjordania ocupada que limita con su país. “Esta es la posición árabe unificada”, dijo en un mensaje en X.

Igualmente, fue enfático en que rechazar cualquier intento de anexar territorios y desplazar a los palestinos. Cabe destacar que se trata del primer líder árabe que se reúne con Trump tras la sugerencia del mandatario estadounidense.

I reiterated Jordan’s steadfast position against the displacement of Palestinians in Gaza and the West Bank. This is the unified Arab position. Rebuilding Gaza without displacing the Palestinians and addressing the dire humanitarian situation should be the priority for all.

— عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) February 11, 2025