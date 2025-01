Hamás y la Yihad islámica liberaron a siete rehenes en el sur de Gaza bajo una caótica multitud de gazatíes que acudieron al lugar.

Según confirmó CNN, el grupo ya fue entregado a la Cruz Roja en Jan Yunis.

Entre ellos están los rehenes israelíes Gadi Moses, un experto agrónomo de 80 años cuya esposa, Efrat, fue asesinada en los ataques del 7 de octubre; y Arbel Yehud, de 29 años, quien trabajaba en el Centro de Tecnología, Ciencia y Espacio del Consejo Regional de Eshkol.

Además, cinco tailandeses fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja en la ciudad situada en la parte suroccidental del enclave palestino.

Footage shows 29-year-old Israeli hostage Arbel Yehoud being walked through crowds of people in Gaza as she is handed over to the Red Cross.

