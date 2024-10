Para el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, el ataque con misiles del martes contra Israel “ha concluido, a menos que el régimen israelí decida invitar a nuevas represalias”.

“En ese escenario, nuestra respuesta será más fuerte y más poderosa”, dijo Araqchi, quien fue miembro del equipo de negociación nuclear de Irán, en su cuenta de X.

Hasta el momento, Irán argumentó que el ataque del martes, con alrededor de 180 misiles, se realizó en respuesta a los recientes asesinatos de líderes de Hezbolá por parte de Israel y su actual incursión militar en el Líbano.

Teherán dijo que sus misiles solo tuvieron como objetivo infraestructura militar de Israel.

