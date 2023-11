Majed al Ansari, portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, país mediador en el acuerdo entre Hamás e Israel, confirmó “la liberación de 39 mujeres y niños detenidos en cárceles israelíes, manteniendo así el compromiso del primer día del acuerdo”, a través de su cuenta oficial de X.

We also confirm the release of 39 women and children detained in Israeli jails thus upholding the commitment of the first day of the agreement.

