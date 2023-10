Durante el pasado martes se dio a conocer que un niño chileno – palestino se encuentra perdido en Gaza, en medio del conflicto entre Hamás e Israel. Su nombre es Ghassan Sahurie (7), hijo de un hombre nacido en Chile y una mujer oriunda de Palestina.

El padre del menor falleció tiempo atrás, a raíz de un cáncer, por lo que su madre tomó la determinación de volver junto a él a la Franja de Gaza, donde viven sus abuelos maternos.

Aquello fue hace cuatro meses, tiempo antes que escalara la situación en medio oriente. Por ahora, su familia en Chile asegura que la situación es sumamente compleja.

“El problema que tenemos es que los habitantes de Gaza no pueden salir, no pueden recibir ayuda, no tienen acceso a alimentos, tienen cortados suministros, sólo dependen de algunos generadores”, indicó su tío Gustavo Zehnder, al matinal Mucho Gusto.

Por ahora, el clan asevera que la única información que tienen es que, hasta antes de perder contacto, el niño con su madre estaban en un hospital.

Tío de niño chileno-palestino relató compleja historia familiar

“Me enteré por otros hermanos (personas) que ellos estaban en un hospital, pero es una información de hace dos días”, detalló.

Hay que señalar que la madre de Ghassan Sahurie volvió a Gaza y, de acuerdo a lo que señala Zehnder, no mostró interés en regresar a Chile, incluso teniendo en cuenta la delicada situación que se vive en el lugar.

“El gran problema es que mi cuñada nunca ha barajado venirse a Chile, porque nosotros tampoco tenemos una regia situación y sabe que Chile es bastante hostil. Sabe por mi hermano que acá no se vive el sueño americano”, detalló.

“Nunca ha barajado venirse acá, pero otros países sí. Siendo realista, que mi sobrino tenga pasaporte chileno no genera nada, no vivimos en un país con estado de bienestar, eso la ha alejado. Sin embargo, yo siempre he tratado que el niño venga y crezca acá”, concluyó.

Hay que señalar que, de momento, Cancillería confirmó que la representación chilena en Palestina hace esfuerzos por identificar a las dos personas.