Cinco muertos y decenas de heridos tras ataque ruso con misil balístico en el centro de Izium, Ucrania

Un ataque ruso con un misil balístico contra el centro de la ciudad ucraniana de Izium, en la región nororiental de Járkov, se ha cobrado la vida de al menos cinco personas y ha dejado decenas de heridos, según informó en sus redes sociales el gobernador de la región, Oleg Siniégubov.

“El enemigo ha golpeado la parte central de la ciudad”, afirmó Siniégubov, dado que el ataque alcanzó a varios edificios, como el ayuntamiento y un conjunto residencial de unos cinco pisos.

En un primer momento se había informado de la muerte de cuatro personas en el ataque. Sin embargo, una quinta víctima fue encontrada poco después bajo los escombros. La cantidad de heridos fue cifrada en 38 personas, entre las que se encuentra una adolescente de 15 años, según el gobernador.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, condenó el ataque ejecutado por Rusia y resaltó que es “imposible aceptar esta crueldad”.

“Debemos presionar a Rusia y usar toda la fuerza posible: la fuerza de las armas, la fuerza de las sanciones y la fuerza de la diplomacia, para detener el terror y proteger vidas”, escribió el mandatario ucraniano en su cuenta de X, instando a sus aliados a aumentar la presión sobre el Kremlin.

Izyum. The rescue operation continues after a Russian missile strike on the city. This attack destroyed part of the city council building.

As of now, we know there are casualties – twenty people have been injured. Tragically, five people have died. My condolences to the families… pic.twitter.com/HaZUg8bNOc

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 4, 2025