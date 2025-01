Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, fue reelegido para un séptimo mandato con el 87,6% de los votos, manteniéndose en el poder hasta 2030. La oposición en el exilio no reconoce su legitimidad y pidió marcar la casilla "contra todos" en las papeletas como forma de protesta pacífica. A pesar de prometer no presentarse a la reelección tras las protestas de 2020, Lukashenko fue respaldado en las urnas con una alta participación, aunque la oposición denuncia posibles fraudes. Las autoridades no habilitaron colegios electorales en el extranjero, excluyendo a la diáspora bielorrusa. Lukashenko, de 70 años, declaró que le es indiferente el reconocimiento de las elecciones por parte de países occidentales.