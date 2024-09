Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El hombre acusado de drogar a su esposa para que otros la violaran en estado inconsciente, Dominique Pelicot, fue hospitalizado en Aviñón, Francia, suspendiendo su declaración y el proceso judicial en su contra. Su abogada explicó que Pelicot presentó problemas de salud y no pudo declarar como estaba previsto, siendo este el segundo día consecutivo que se ausenta por motivos médicos. A pesar de la hospitalización, el juicio continúa con la intervención de peritos y testimonios que demuestran que la víctima, Gisèle, no consentía las relaciones sexuales, ya que estaba bajo efectos de ansiolíticos y en estado de inconsciencia. Algunos acusados aducen desconocimiento de la situación de la mujer drogada como defensa, argumentando que eran simples ejecutores de un plan orquestado por Pelicot. La audiencia también reveló la existencia de otros individuos que violaron a Gisèle, pero que aún no han sido identificados.