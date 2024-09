Este jueves comenzó a declarar ante el tribunal penal de Avilón, Francia, Gisèle Pelicot, mujer que fue drogada por su propio esposo para así ser violada por desconocidos.

Durante esta jornada se llevó a cabo el cuarto día del juicio -que ha remecido a Francia- contra 51 sujetos, incluyendo al esposo de la víctima, por violación con agravantes. El hombre usaba la página web de citas coco.gg para contactar a quienes la violarían, sitio que fue cerrado en junio por la justicia.

Según detalla el medio RFI, la víctima de 71 años relató ante los magistrados las violaciones organizadas por Dominique Pelicot, el padre de sus tres hijos, entre 2011 y 2020.

El caso salió a la luz por casualidad hace cuatro años, cuando Pelicot, también de 71, fue sorprendido en un supermercado de la localidad de Carpentras grabando a mujeres bajo las faldas.

Al revisar sus dispositivos, los investigadores descubrieron casi 4.000 imágenes y videos de su esposa, visiblemente drogada, mientras decenas de sujetos desconocidos la violaban.

“Mi mundo se derrumba, todo se derrumba, todo lo que construí durante 50 años”, indicó la mujer al recordar el momento en que se enteró de las violaciones que organizaba su marido.

“Estoy inerte (en las imágenes), en mi cama y están violándome. Son escenas bárbaras”, agregó.

“Me trataron como a una muñeca de trapo (…) me pregunto cómo aguanté”, sostuvo, añadiendo que fue “sacrificada en el altar del vicio” respecto a los abusos cometidos en la región de París y luego en Mazan.

Agencia EFE añade que la mujer manifestó que los policías le salvaron la vida al investigar “en el computador del señor P”, que es como se refirió a su marido.

“Durante 50 años, siempre lo apoyé”, dijo. “En ese tiempo nos mantuvimos unidos”, mencionó antes de admitir que su mundo “se hundió” cuando el 2 de noviembre de 2020 la policía le mostró los archivos que habían descubierto.

“No son escenas de sexo, son escenas de violaciones. Hay dos o tres encima de mí y yo estoy inerte”, sostuvo.

Acusados afirman que creían que era una “pareja libertina”

Durante el juicio, algunos de los acusados aseguraron que no sabían que Pelicot estaba drogada al momento de cometer los abusos, mencionando que pensaban que se trataba de una “pareja libertina”.

Sin embargo, la mujer remarcó que nunca fue “cómplice” ni fingió que dormía, explicando que reconoció a sólo uno de los sujetos que la violó. Se trata de un hombre que iba a su casa para hablar de ciclismo con su esposo.

“Me lo cruzaba a veces en la panadería y lo saludaba. No se me pasó por la cabeza que me violó”, declaró.

Cabe señalar que de acuerdo a RFI, los acusados arriesgan hasta 20 años de cárcel en un juicio que se extenderá hasta el 20 de diciembre. En tanto, se espera que su esposo con quién está en trámites de divorcio, declarará la próxima semana.