El Ejército ucraniano liberó imágenes inéditas del inicio de la incursiva militar en la región rusa de Kursk.

A través de sus redes sociales, el Mando de las Fuerzas de Asalto Aerotransportado de las Fuerzas Armadas de Ucrania compartió dos videos de las primeras horas de la ofensiva el 6 de agosto.

En las secuencias se muestran a los efectivos ucranianos avanzando por la región rusa ubicada en la frontera occidental con numerosos blindados.

Además se ve a los soldados realizando labores de desminado y destruyendo líneas defensivas rusas y puestos fronterizos. A su vez, aparecen capturando a militares enemigos.

“La cuidadosa preparación, la planificación, el espíritu de lucha y el silencio informativo resultaron decisivos en la fase inicial de la operación”, indicó la institución castrense.

“Ahora todo depende de la resistencia que sean capaces de desplegar los militares ucranianos, pertenencientes a todas las ramas de las Fuerzas Armadas, que están implicados en la operación”, agregó.

Desde el Kremlin se han limitado a indicar que están repeliendo los ataques ucranianos en la región de Kursk, afirmando que han provocado “cientos de bajas”.

No obstante, Rusia no ha podido expulsar a los ucranianos, quienes de acuerdo a Europa Press, habrían entrado alrededor de unos 30 kilómetros en territorio ruso.

“Necesitamos infligir a Rusia importantes derrotas tácticas. En la región de Kursk podemos ver claramente cómo se está utilizando la herramienta militar de manera objetiva para persuadir a Rusia de que inicie un proceso de negociación justo”, aseveró en X Mijailo Podoliak, consejero del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

La ofensiva ucrania es un “importante instrumento para influir en la opinión publica de Rusia, que comienza a cambiar a medida que la guerra se adentra en su territorio”, añadió Podoliak.

Según los últimos datos ofrecidos por Kiev, las fuerzas ucranianas controlan en la región de Kursk más de 80 localidades y un territorio de 1.150 kilómetros cuadrados.

Ukraine is not interested in occupying Russian territories. This is obvious. Because #Ukraine is waging an exclusively defensive war strictly within the framework of international law… But if we are talking about potential negotiations – I emphasize potential – we will have to…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 16, 2024