El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se mostró satisfecho con los avances logrados por las fuerzas de su país en la región fronteriza de Kursk, asegurando que ya han capturado a más de 100 militares rusos.

Este miércoles el mandatario ucraniano mantuvo una reunión virtual con el comandante en jefe Oleksandr Syrskyi para abordar los últimos acontecimientos de la guerra, especialmente en las áreas de Toretsk y Pokrovsk, así como sobre la operación en la región de Kursk.

“No nos olvidamos ni un segundo de nuestro frente oriental. He dado instrucciones al Comandante en Jefe para que refuerce esta dirección utilizando el equipo y los suministros que actualmente nos proporcionan nuestros socios”, indicó Zelenski.

“Estamos avanzando en la región de Kursk, uno o dos kilómetros en varias zonas desde el comienzo del día”, sostuvo, agregando que durante este periodo han capturado “a más de 100 militares rusos”.

Morning report by Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi on the situation across all major directions, particularly in the Toretsk and Pokrovsk areas, as well as the operation in the Kursk region.

We are not forgetting our eastern front for a second. I have instructed the… pic.twitter.com/5RE6EgLFn8

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 14, 2024