Ucrania controla 74 localidades en la región fronteriza rusa de Kursk, donde las fuerzas de Kiev iniciaron una operación a gran escala hace una semana, anunció el presidente ucraniano Volodimir Zelenski este martes.

Esto, luego que el gobernador regional de Kursk indicara durante el lunes que Ucrania controlaba 28 localidades.

“A pesar de los difíciles e intensos combates, el avance de nuestras fuerzas en la región de Kursk continúa”, expresó Zelenski.

El mandatario publicó imágenes en las que aparece manteniendo una videollamada con el jefe militar Oleksander Sirski, quien afirma que “a día de hoy” las tropas ucranianas “avanzaron en algunas zonas entre 1 y 3 kilómetros”.

En el último día, Ucrania tomó “más de 40 kilómetros cuadrados de territorio”, agregó Sirski, tras asegurar el lunes que las tropas controlan unos 1.000 kilómetros cuadrados de territorio ruso.

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, afirmó este martes que la contraofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk está obligando a las fuerzas invasoras rusas a replegarse a su territorio.

“(El presidente ruso, Vladímir) Putin no ha logrado romper la resistencia de Ucrania contra su invasión injustificada, y ahora se ve obligado a retirarse dentro del territorio de Rusia”, indicó Borrell a través de la red social X.

Discussed w/ @DmytroKuleba the last developments on the frontline & the Kursk counteroffensive. I reiterated the EU full support to the UA people’s fight.

Putin hasn’t managed to break UA resistance against his unjustified invasion & is pushed now to withdraw inside RU territory

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 13, 2024