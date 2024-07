El nuevo primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, afirmó este viernes que el Reino Unido votó “de manera decisiva por el cambio” y por “devolver la política al servicio público” tras ganar las elecciones generales con una arrasadora mayoría, sepultando 14 años de gobierno conservador y firmando una derrota histórica dicha bancada.

El dirigente del laborismo pronunció su primer discurso a la nación desde Downing Street -sede del Gobierno- como nuevo jefe del Ejecutivo tras ganar las elecciones generales por una abrumadora mayoría absoluta.

“Mi Gobierno les servirá. La política puede ser una fuerza para el bien”, enfatizó un Starmer exultante, que también tuvo palabras de respeto para la gestión de su antecesor en el cargo, el conservador Rishi Sunak.

El nuevo jefe del Ejecutivo dio las “gracias” al primer ministro saliente, cuyo partido encajó hoy su peor resultado histórico al obtener 121 escaños (de un total de 650).

De Sunak, Starmer destacó “su logro como primer jefe de gobierno británico-asiático de este país” y el “esfuerzo extra que ello habrá requerido y que no debe ser subestimado por nadie”.

“También reconocemos la dedicación y trabajo duro que ha traído a su liderazgo”, añadió. Sin embargo, remarcó que este país “ahora ha votado de manera decisiva por el cambio, por la renovación nacional y por el regreso de la política al servicio público”.

Asimismo, el líder de los laboristas indicó que “cuando la distancia que hay entre el sacrifico hecho por los ciudadanos y el servicio que reciben de los políticos se hace así de grande, lleva al cansancio del corazón de una nación, a que se desgaste la esperanza, el ánimo, el creer en un futuro mejor”.

“Pero debemos avanzar juntos. Ahora esta herida, esta falta de confianza, solo puede sanarse con acciones y no palabras, eso lo sé”, afirmó.

Starmer señaló que pueden “comenzar hoy con el simple reconocimiento de que el servicio público es un privilegio y que nuestro Gobierno debería tratar a cada persona de este país con respeto”.

“El trabajo del cambio comienza de inmediato, pero no tengan dudas, reconstruiremos el Reino Unido”, concluyó el nuevo dirigente del país.

Live from Downing Street: Watch my first speech as Prime Minister https://t.co/t2fQjytLBH

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 5, 2024