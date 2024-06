La cumbre del G7 comenzó este jueves en la región de Apulia (sur de Italia) centrada en la guerra de Ucrania y la ayuda a Kiev, con la llegada de los líderes el lujoso y custodiado hotel ‘Borgo Egnazia’, donde fueron recibidos por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

La anfitriona acogió a los mandatarios de EE.UU, Francia, Alemania, Canadá, Reino Unido y Japón, además de los líderes de la Unión Europea (UE), que después firmaron en el libro de honor del exclusivo ‘resort’ elegido por Meloni para un encuentro en el que también participa el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski.

El mandatario estadounidense, Joe Biden, llegó a Borgo Egnaziza con cierto retraso respecto a sus homólogos y finalmente la cumbre se inició a las 9:30 GMT (5:30 hora de Chile) con la tradicional foto de familia.

Además del apoyo a Ucrania, centrado en la negociación de un préstamo valorado en hasta 46.000 millones de dólares, la guerra de Gaza, la rivalidad con Rusia y la relación con China serán otros temas destacados de la cumbre de tres días, que concluirá el próximo sábado.

Poco antes del inicio, Estados Unidos anunció que el G7 había logrado “buenos avances” en las negociaciones para el préstamo a Ucrania, financiado con los activos rusos inmovilizados en todo el mundo y que podría alcanzarse un acuerdo marco este mismo jueves.

Así lo dijeron a EFE dos fuentes, una europea y otra que pidió ser citada como familiarizada con las deliberaciones del Grupo de los Siete países más industrializados (G7). Esta última fuente indicó que el préstamo sería de unos 50 mil millones de dólares.

En la apertura de la cumbre participaron Biden y su homólogo francés, Emmanuel Macron; los primeros ministros de Canadá, Reino Unido y Japón, Justin Trudeau, Rishi Sunak y Fumio Kishida; el canciller alemán Olaf Scholz y los presidentes de la Comisión y el Consejo europeos, Ursula Von der Layen y Charles Michel.

Las relaciones con África, el cambio climático y la ayuda al desarrollo centrarán la primera sesión de trabajo, que contará con la presencia de varios países africanos y del Golfo Pérsico, así como organizaciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, invitados por la presidencia italiana.

Zelenski se desplazó hasta Italia para acudir a este foro, donde están “los aliados más estrechos” de Kiev. Ante sus socios volverá a reclamar la entrega de más armamento, con la vista puesta en cazas y sistemas de defensa antiáerea.

El líder ucraniano espera que de la cumbre salgan “decisiones importantes” en cuestiones clave como la utilización de los activos rusos bloqueados por las sanciones para contribuir a la recuperación ucraniana.

Europa Press consigna que los líderes tendrían ya un principio de acuerdo para ceder a Kiev unos 50.000 millones de dólares de estos activos al año, a la espera de concretar cómo se acometerían estas entregas.

Además, Zelenski indicó en su cuenta de Twitter que firmará acuerdos bilaterales de seguridad con el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, y el presidente de Estados Unidos. En este último caso, se trata de un documento “sin precedentes”, destacó el mandatario ucraniano.

