Un trágico accidente aéreo cobró la vida de al menos un piloto durante el Beja Air Show, un evento que atrajo a miles de espectadores. Dos aviones acróbatas colisionaron en el aire en una maniobra acrobática, causando la muerte de uno de los pilotos y dejando a otro herido. La Fuerza Aérea Portuguesa confirmó que el incidente ocurrió a las 4:05 pm (11:00 de Chile) durante una demostración aérea.

Las imágenes muestran el momento exacto en que los aviones se rozan en el aire antes de que uno de ellos caiga en picada hacia el suelo, culminando en una explosión. La Fuerza Aérea Portuguesa expresó su pesar en un comunicado oficial, lamentando profundamente la pérdida y extendiendo sus condolencias a los familiares y amigos del piloto fallecido, quien era de nacionalidad española.

Según consignó The Sun, tras el choque, el evento fue cancelado inmediatamente mientras más de 30 vehículos de emergencia se apresuraban al lugar del siniestro.

Los espectadores, horrorizados, se quedaron atónitos ante la vista del avión en llamas tras el impacto. Los informes indican que el avión sufrió daños severos en la cola, lo que provocó la pérdida de control y el subsecuente accidente. Por su parte, el otro avión fue capaz de aterrizar, por lo que el piloto solo resultó con heridas.

Two Yak-52 aircrafts of the Spanish-Portuguese Yakstars formation team collided during the Beja Air Show, Portugal.

Unfortunately, one aircraft crashed resulting in death of pilot.

The other pilot Sucre managed to land his plane. The incident occurred shortly after 4 p.m.… pic.twitter.com/bbZ8t7SZ7r

— FL360aero (@fl360aero) June 2, 2024