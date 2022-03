Rusia bombardeó una escuela en la ciudad ucraniana de Zhytomyr, al oeste de Kiev.

El video, que es viral, logró ser geolocalizado por Sky News.

De acuerdo a la cadena británica, las imágenes fueron captadas a 70 kilómetros de la capital, que Rusia quiere tomar.

El video se conoce luego que Rusia atacara la central nuclear de Zaporoyia, la mayor de Europa.

De acuerdo a la agencia nuclear de la ONU, no se han producido escapes radiactivos.

Las negociaciones entre ambas partes siguen en curso, pero la ofensiva de Putin no se detiene.

Según la misma delegación ucraniana, Rusia estaría relajando sus condiciones para llegar a un entendimiento.

Eso sí, no pretende dejar ir a las regiones separatistas ni a la Península de Crimea, que invadió en 2014.

Sky News has verified and located this video to Zhytomyr, 90 miles west of Kyiv. It shows a destroyed building, which according to Google Maps is a school.

Latest: https://t.co/X3flQUBL0r pic.twitter.com/k00tGCpFBI

— Sky News (@SkyNews) March 4, 2022