El Gobierno ucraniano ha informado este viernes que la delegación rusa en las negociaciones de paz está “reduciendo gradualmente” los requisitos para alcanzar el éxito en las conversaciones.

Estas tienen por objetivo la detención de la invasión rusa a Ucrania.

De momento, el Gobierno ruso parece haber abandonado sus peticiones para “desnazificar” el país.

Eso en referencia a las denuncias de Moscú sobre la presencia de “elementos nazis” en el seno del Gobierno ucraniano.

Sumado a eso, sus peticiones estarían adquiriendo un carácter cada vez más tangible, según el asesor del jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Oleksiy Arestovich.

Arestovich ha indicado, en este sentido, que Rusia está comenzando a pedir a Ucrania garantías que no se incorporará a la OTAN.

Sobre todo, indicó que solicita condiciones contra el despliegue de determinados sistemas armamentísticos en el país.

“Han dejado de hablar de desnazificación y demás para empezar a hablar sobre un estatus de no adhesión, aunque tampoco han hablado mucho de esta cuestión”, ha explicado el asesor en declaraciones recogidas por UNIAN.

“En realidad, se han centrado en la prevención del despliegue de ciertos tipos de armas ofensivas en Ucrania”, complementó.

El asesor ha indicado que esta reducción de los requisitos demuestra que la Federación Rusa “está comenzando a comprender que no es posible lograr sus objetivos políticos por medios militares”, y ha aprovechado para recordar el “teórico acuerdo” alcanzado el jueves por el que ambas partes “han consentido la provisión de asistencia humanitaria o corredores humanitarios a las ciudades cercadas en Ucrania, ciudades que sufren la invasión rusa”.

