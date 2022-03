El ministro de Relaciones Exterior de Ucrania, Dmytro Kuleba, hizo un llamado a Rusia a dejar de atacar la planta nuclear de Energodar -la más grande de Europa- advirtiendo que una explosión ahí, sería 10 veces más catastrófica que la ocurrida en Chernobyl.

“El ejército ruso está disparando desde todos los lados contra la central nuclear de Zaporizhzhia, la planta de energía nuclear más grande de Europa. El fuego ya se ha desatado. Si explota, ¡será 10 veces más grande que Chernobyl! ¡Los rusos deben terminar INMEDIATAMENTE el ataque y permitir a los bomberos establecer una zona de seguridad!”, tuiteó Kuleba.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone!

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2022