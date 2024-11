Joe Biden y Kamala Harris reaparecieron juntos en público por primera vez desde las elecciones del pasado martes en las que se impuso el candidato republicano Donald Trump.

El actual presidente de Estados Unidos y la vicepresidenta asistieron este lunes a una ceremonia por el Día de los Veteranos al Cementerio Nacional de Arlington, en las afueras de Washington.

“Esta es la última vez que estaré aquí en Arlington como comandante en jefe”, dijo Biden, según ABC News. “Ha sido el mayor honor de mi vida guiarlos, servirles, cuidarlos, defenderlos, tal como ustedes nos defendieron a nosotros”, agregó.

Biden, quién comenzó su discurso citando al presidente Abraham Lincoln, dijo que este es el momento de “unirnos como nación”.

Joe Biden and Kamala Harris make their first public appearance together since the election. pic.twitter.com/DnCdVgUArl

— Pop Base (@PopBase) November 11, 2024