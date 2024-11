Líderes de formaciones y gobiernos ultraderechistas internacionales hicieron suya este miércoles la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones estadounidenses y se identificaron con sus postulados.

De Argentina a Brasil (América), de Italia a Hungría (Europa), dirigentes ultranacionalistas y populistas cantaron victoria junto al candidato republicano estadounidense frente a la demócrata Kamala Harris.

El presidente de Argentina, el ultraliberal Javier Milei, felicitó a Trump por su éxito en los comicios y agregó que “puede contar con Argentina para llevar a cabo su tarea”.

En un mensaje a través de su perfil de X -y en inglés-, el mandatario trasandino pidió a Trump que “Haga América Grande Otra Vez. Usted sabe que puede contar con Argentina para llevar adelante su tarea. Éxito y bendiciones”.

. @realDonaldTrump congratulations on your formidable electoral victory. Now, Make America Great Again. You know that You can count on Argentina to carry out your task. Success and blessings. Best regards, Javier Milei ( @JMilei ) pic.twitter.com/gpOPYlxj7u

7

Un firme aliado del republicano estadounidense es el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien fue muy expresivo en la red X: “Gracias, Dios mío” y citó un salmo de la Biblia: “El llanto puede durar una noche, pero la alegría llega a la mañana”.

En un largo mensaje posterior, el exmandatario subraya que con la victoria de Trump “somos testigos del resurgimiento de un verdadero guerrero. Un hombre que, incluso después de enfrentar un brutal proceso electoral en 2020 y una persecución judicial injustificable, ha vuelto a levantarse, como pocos en la historia lo han logrado”.

– Today, we witness the resurgence of a true warrior. A man who, even after facing a brutal electoral process in 2020 and an unjustifiable judicial persecution, has risen again, as few in history have managed to do.

– Against all oposition from globalists and the deep state,…

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 6, 2024