Sigue la trayectoria del poderoso Huracán Milton que amenaza con devastar a Florida

El huracán Milton, que se había intensificado de manera “explosiva” en las últimas 24 horas, ha perdido intensidad, pero se prevé que crezca de tamaño antes de tocar tierra en Florida (EEUU), afectando a zonas “más amplias”.

Así lo advirtió este martes la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que recibe los datos de los principales servicios meteorológicos estadounidenses.

En ese sentido, la agencia confirmó que la intensidad de Milton ha descendido en las últimas horas de la categoría 5 a la 4 en la escala de Saffir-Simpson, aunque los vientos que provoca, de 250 kilómetros por hora, siguen siendo “extremadamente peligrosos”.

“Si bien se esperan fluctuaciones en la intensidad, se pronostica que Milton seguirá siendo un huracán extremadamente peligroso hasta que toque tierra en la costa oeste de Florida“, dijo la portavoz de la OMM, Clare Nullis.

En rueda de prensa, Nullis subrayó que se espera que los impactos de Milton en esa zona sean “más grandes y amplios” debido al calor de las aguas del océano provocado por el cambio climático.

“Las temperaturas cálidas de la superficie del mar proporcionan la energía necesaria para que los huracanes se intensifiquen”, aclaró.

Añadió que Milton supone además una amenaza “especialmente grave” para Florida, debido a que el estado todavía se está recuperando del paso del huracán Helene hace menos de dos semanas, que dejó más de 23m muertos y numerosos destrozos materiales a su paso.

La OMM prevé que Milton, que se desplaza actualmente por el golfo de México a una velocidad de hasta 45 kilómetros por hora, llegue a la costa oeste de Florida a partir de este miércoles en forma de tormenta destructiva.

Además de los fuertes vientos, se esperan grandes precipitaciones de entre 127 y 254 mm en partes de Florida hasta el jueves, las cuales, según Nullis, “agravarán la situación” y aumentarán el riesgo de inundaciones repentinas y crecidas fluviales de moderadas a importantes.

Según consigna Infobae, Florida ha declarado alertas para al menos 51 condados, lo que incluye a Miami, ante la inminente llegada del huracán Milton.

Las autoridades estiman que la poderosa tormenta tenga un impacto de gran magnitud en el estado, con marejadas ciclónicas y desastrosos daños estructurales.

“Puedo decir esto sin dramatizar: si eliges quedarte en una de esas áreas de evacuación, vas a morir”, advirtió la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, según consigna el citado medio.

La trayectoria del huracán Milton puede ser observada través de la página web windy.com, que sirve como radar meteorológico de diferentes fenómenos climáticos.

También es posible seguir su comportamiento en el sitio web de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, sigla en inglés).

“Hoy es el último día para que los residentes de Florida preparen a sus familias y hogares, y evacúen, si así se lo indican los funcionarios locales”, alerta la descripción en la plataforma, proporcionada por el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Update 1100 #MILTON FORECAST TO RETAIN MAJOR #HURRICANE STATUS AND EXPAND IN

SIZE WHILE IT APPROACHES THE WEST COAST OF #FLORIDA…

…TODAY IS THE LAST FULL DAY FOR FLORIDA RESIDENTS TO GET THEIR

FAMILIES AND HOMES READY AND EVACUATE IF TOLD TO DO SO BY LOCAL

OFFICIALS #FL pic.twitter.com/aewkYUOM8g

— National Hurricane Center (@NWSNHC) October 8, 2024