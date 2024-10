Luego del paso del huracán Helene por Norteamérica, el Milton hace lo propio en las mismas latitudes y, al parecer, de manera más devastadora.

Fue el meteorólogo de la cadena NBC, John Morales, quien causó conmoción con su relato y reacción al paso del sistema climático cuando realizaba un reporte en vivo.

En un registro que subió él mismo a su cuenta de Twitter, el experto relató: “Este es un increíble huracán, ha disminuido… 50 milibares en 10 horas”, dijo con dificultad haciendo una larga pausa.

Tras ello, rompió en llanto y visiblemente emocionado dijo: “Me disculpo, esto es… horrible”, señaló sobre la magnitud del huracán.

En la publicación realizada en X (Twitter) el meteorólogo aclaró el origen de sus lágrimas: “Me debatí entre compartir esto o no. Me disculpé en directo. Pero los invito a leer mi introspección de cómo el clima extremo impulsado por el calentamiento global me ha cambiado“, declaró.

Cabe mencionar que el experto terminó su relato fuera de cámara, pero su voz emocionada seguía siendo audible.

I debated whether to share this. I did apologize on the air. But I invite you to read my introspection on @BulletinAtomic of how extreme weather 📈 driven by global warming has changed me. Frankly, YOU should be shaken too, and demand #ClimateActionNow. https://t.co/09vxgabSmX https://t.co/GzQbDglsBG

— John Morales (@JohnMoralesTV) October 7, 2024