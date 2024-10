Millares de residentes continúan evacuando este martes partes de la costa oeste de Florida y dirigiéndose muchos de ellos a los refugios habilitados ante la llegada de Milton, que se prevé que embestirá el miércoles en el área de la Bahía de Tampa como un “extremadamente peligroso” huracán con catastróficos vientos, marejadas e inundaciones.

Ante las órdenes de evacuación obligatoria al menos en siete condados de la costa oeste de Florida, decenas de miles de personas han dejado ya sus hogares y abarrotan las carreteras en auto hacia el sur y norte del estado para huir de Milton, ahora un huracán de categoría 4.

Hasta un millar de gasolineras en muchas zonas de Florida se están quedando sin combustible ante la estampida de residentes que abandonan las zonas bajo amenaza y buscan llenar sus tanques.

En Fort Myers, en el condado de Lee, el 70% de las gasolineras estaban sin el combustible desde el lunes por la noche, aunque varios camiones cisterna están reponiendo suministro, especialmente en la zona de Tampa.

Se pronostica que el ojo del sistema impactará el miércoles por la noche en el área de la Bahía de Tampa, en el condado de Hillsborough, situado en el medio del cono del pronóstico de trayectoria.

Toda la zona está bajo advertencia de huracán y de marejada ciclónica, que en la Bahía de Tampa podría alcanzar entre 3 y 4,5 metros.

Los refugios en los condados más expuestos, como Hillsborough, Pasco y Pinellas, se encuentran ya más llenos que durante el reciente huracán Helene, pero aún no están al máximo de su capacidad.

Ante una previsible llegada masiva de residentes, el condado de Pinellas informó este martes de que ha abierto dos refugios adicionales para la población que evacúe.

Tanto el condado de Hillsborough como el de Pasco y Pinellas, en la costa oeste los tres, ofrecen hasta las 19:00 hora local (23:00 GMT) servicio gratuito de autobuses para el traslado de evacuados a los refugios.

La alcaldesa de Tampa, Jane Castor, dijo este martes en una rueda de prensa que Milton será un “evento como ningún otro” y que “podemos evitar cualquier pérdida de vidas si la gente escucha y evacúa”.

“Puedo decir sin dramatizar en absoluto: si deciden quedarse en una de esas zonas de evacuación, van a morir”, aseveró Castor, según consigna la BBC.

“Salga lo más rápido que pueda. No espere”, resaltó, advirtiendo que está circulando mucha desinformación diciendo que la ciudad no tiene suficientes recursos para responder ante la llegada de Milton.

“Eso no puede estar más lejos de la verdad”, ya que varias agencias locales y federales trabajan “mano a mano” para asegurarse de que todos estén a salvo “mientras soportamos lo que Milton nos depare”, añadió la regidora.

En su boletín más reciente, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE.UU advirtió de que “hoy es el último día para que los residentes de Florida se preparen” en sus hogares o evacúen las zonas señaladas por las autoridades.

Update 1100 #MILTON FORECAST TO RETAIN MAJOR #HURRICANE STATUS AND EXPAND IN SIZE WHILE IT APPROACHES THE WEST COAST OF #FLORIDA … …TODAY IS THE LAST FULL DAY FOR FLORIDA RESIDENTS TO GET THEIR FAMILIES AND HOMES READY AND EVACUATE IF TOLD TO DO SO BY LOCAL OFFICIALS #FL pic.twitter.com/aewkYUOM8g

El NHC, a través del Instituto Cooperativo para la Investigación de la Atmósfera (CIRA), compartió un registro del huracán Milton donde se observa un “impresionante espectáculo de rayos mientras se arremolina en el Golfo de México. Milton vuelve a ser una tormenta que se intensifica”.

Hurricane Milton putting on an impressive lightning show as it swirls in the Gulf of Mexico.

Milton is once again an intensifying storm. pic.twitter.com/94NXPXeDTX

— CIRA (@CIRA_CSU) October 8, 2024