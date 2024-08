Hace algunas semanas, el sobrino del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una memoria donde revela antecedentes sobre su familia y del candidato a la presidencia del país norteamericano.

Hablamos de Fred Trump III, quien es hijo de uno de los hermanos del magnate, y hermano mayor de Mary Trump, quien también publicó un libro en la misma sintonía en 2020.

“Todo queda en familia: Los Trump y cómo llegamos a ser así” (All in the Family: The Trumps and How We Got This Way), es el nombre de la memoria que fue publicada el pasado 30 de julio, y que ya ha dado que hablar en Estados Unidos.

Las revelaciones del libro del sobrino de Trump

Y es que, por ejemplo, uno de los datos que se revelan en ‘All in the Family’, guarda relación con el republicano refiriéndose de forma grosera a las personas afroamericanas. El episodio narrado por Fred Trump III detalla que, en su infancia, éste se encontraba en la casa de sus abuelos, cuando escuchó gritar al candidato presidencial en la entrada de la vivienda.

Al salir se encontró con el convertible “El Dorado” de su tío con dos tajos visibles. En ese momento, un molesto Donald Trump habría exclamado “mira lo que hicieron los negros”, recoge ABC News.

El director de comunicaciones de la campaña de Trump, Steven Cheung, tuvo que salir a poner paños fríos sobre este extracto del libro y negó lo mencionado.

“Esto es una mentira completamente inventada y totalmente falsa. Es terrible que una mentira tan descaradamente repugnante pueda ser publicada en los medios. Cualquiera que conozca al presidente Trump sabe que él nunca usaría ese lenguaje, e historias falsas como esta han sido desacreditadas por completo”, señaló al citado medio.

Apoyo a Kamala Harris

En medio de la promoción de la memoria, Fred Trump III estuvo en el programa The View, donde anunció que en las próximas elecciones de noviembre votará por Kamala Harris, y no por su tío.

“Creo en las políticas sobre la política. Sí, y sin lugar a dudas, las políticas de Kamala Harris son lo que apoyo. Entonces votaré por Kamala Harris. Y si me lo piden, haré campaña por ella sin dudarlo”, comentó sacando aplausos del público.

Unos minutos antes reveló, tras la pregunta de una de las entrevistadoras, que una de las motivaciones detrás del libro nacieron a partir de un episodio en que Donald Trump habría emitido un duro comentario sobre su hijo William, quien padece un trastorno genético.

Cuando el menor tenía 9 años, la familia Trump estableció un fondo médico para ayudar al cuidado de William, quien sufre de varias complicaciones de salud a raíz del diagnóstico de “deleción del canal de potasio”, que recibió por parte de los médicos cuando nació en 1999.

En la entrevista, el sobrino de Donald Trump señaló que el republicano era el principal sostenedor de ese fondo. Cuando su padre murió, la ayuda económica continuó hasta que comenzó a agotarse. En ese momento, el sobrino habría llamado a su tío para notificarle sobre el estado de la cuenta.

En ese instante, Trump le habría señalado “no sé, (William) no te reconoce. Tal vez deberías dejarlo morir y mudarte a Florida”, causando la indignación de Fred y el público asistente mientras contaba la anécdota.