Este lunes, la ahora tormenta tropical Beryl dejó un saldo de al menos dos muertos en Texas (EE.UU), además de dejar sin electricidad a más de dos millones de clientes en el estado, obligando también a la cancelación de cientos de vuelos en la ciudad de Houston.

Según informó en redes sociales el alguacil del condado de Harris, Ed González, la primera víctima se trata de un padre de familia, que murió luego de que un árbol cayera sobre el tejado de su vivienda, ubicada en la ciudad de Houston.

“El hombre (de 53 años) estaba sentado en casa con su familia, resistiendo la tormenta. Un roble cayó sobre el techo y golpeó las vigas, la estructura cayó sobre el hombre. Esposa e hijos ilesos”, explicó González.

