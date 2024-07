“Potencialmente catastrófico”. Así ha sido catalogado el huracán Beryl que ya arrasó varias zonas insulares en el sureste del Caribe, como la isla Carriacou de Granada, donde las autoridades han cifrado hasta un 90% de viviendas arrasadas.

La poderosa tormenta tropical alcanzó la categoría 5 durante el martes, con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, de acuerdo con el NHC.

Fue tanta su fuerza, que “en media hora, Carriacou fue devastada”, dijo el primer ministro de Granada, Dickon Mitchell.

Todo lo anterior ya había sido advertido por organismos especializados, como el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), en conjunto con el Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOOA).

En esa línea, expertos señalaron que una tormenta tan poderosa al inicio de la temporada de huracanes, que va desde principios de junio hasta finales de noviembre en el Atlántico, es extremadamente rara. “Histórico” lo calificaron algunos especialistas.

Pero en ese contexto, una labor no tan conocida es la realizada por los cazadores de huracanes (Hurricane Hunters, en inglés).

Estos aviones son utilizados para analizar el comportamiento en tiempo real de los huracanes, siendo este el caso del Beryl.

Mediante arriesgadas maniobras para llegar al ojo del huracán, donde los vientos de este poderosa tormenta han alcanzado más de 270 kilómetros por hora, los investigadores estudian el fenómeno y posibles variables que pueda experimentar.

De acuerdo con lo mencionado por Telemundo, estos aviones atraviesan las ‘entrañas’ del “catastrófico” Beryl y dejan caer radios sondas, que son cilindros con paracaídas que permiten recopilar mayor información del fenómeno.

En concreto, de esta manera pueden obtener datos sobre la temperatura, presión de viento y se envía al Centro Nacional de Huracanes. Es así como se han logrado registrar ráfagas superficiales de hasta 320 kilómetros por hora.

En un video compartido por el NOAA, se observa a un avión del 53° Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico de Estados Unidos (EE.UU) sobrevolar el huracán Beryl.

El registro muestra el ojo de la poderosa tormenta durante el lunes, cuando aún estaba en categoría 5.

El teniente Coronel Jeffrey Mitchell, director asistente de operaciones, señaló -a través del sitio web de la Fuerza Aérea de EE.UU (U.S Air Force)- que el NHC, en conjunto con el Jefe de Coordinación de Reconocimiento Aéreo para Todos los Huracanes, encargó a los cazadores de huracanas que volaran Beryl el 30 de junio desde St. Croix, Islas Vírgenes.

“Hemos volado cinco misiones hacia Beryl”, dijo Mitchell. A su vez, se señala que han estado trabajando trabajando las 24 horas del día en misiones de recopilación de datos del huracán Beryl.

Incluso, en Flightradar24 es posible realizar un seguimiento de los aviones que vuelan entre el Beryl, como el NOAA42.

Para apoyar el Plan Nacional de Operaciones contra Huracanes y el Plan Nacional de Operaciones para la Temporada de Invierno, el escuadrón cuenta con 10 aviones WC-130J modificados con paletas especializadas para el oficial meteorológico y un operador de sonda.

Además de esto, un radiómetro de microondas de frecuencia escalonada conectado al ala lateral del copiloto y dos tanques de combustible externos. Una tripulación estándar consta de dos pilotos, un navegante, un ARWO y un jefe de carga.

OVER THE CARIBBEAN – Inside the eye of Category 5 Hurricane #Beryl!

NOAA WP-3D Orion #NOAA43 “Miss Piggy” continues operations into Hurricane #Beryl to collect data for hurricane forecasting and research.

Visit https://t.co/3phpgKNx0q for the latest forecast and advisories.… pic.twitter.com/Ld3kjkcPh1

— NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) July 2, 2024