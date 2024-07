Huracán Beryl llega a categoría 5 y arrasa con islas en el este del Caribe: hay al menos un muerto

El “potencialmente catastrófico” huracán Beryl escaló a categoría 5 en el este del mar del Caribe y dejó una huella inmensa de destrucción en varias islas, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

Según el NHC, durante la noche la poderosa tormenta tropical se fortaleció, pasando por varias islas en el sureste del Caribe, provocando fuertes lluvias y desatando vientos devastadores.

Beryl es ahora la tormenta de categoría 5 más temprana registrada en el Atlántico, y un huracán “potencialmente catastrófico”. Ahora registra vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, de acuerdo con el NHC.

Previamente, la isla Carriacou de Granada recibió el impacto directo “de la exremadamente peligrosa pared del ojo del huracán”.

Islas cercanas como San Vicente y las Granadinas también experimentaron “vientos catastróficos y marejadas ciclónicas potencialmente mortales”, según el NHC.

“En media hora, Carriacou fue devastada”, dijo el primer ministro de Granada, Dickon Mitchell, en conferencia de prensa.

“No salgan a ninguna parte hasta que se les dé luz verde”, instó Wilfred Abrahams, ministro de Asuntos Públicos de Barbados.

Más temprano, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, informó que al menos una persona murió y que hay una “inmensa destrucción” por el paso del “peligroso y destructivo” huracán en las islas Union, Mayreau y Canouan.

“Al menos una persona murió y puede haber más fallecidos. Aún no lo sabemos”, lamentó el primer ministro sanvicentino.

Heartbreaking scenes emerging from Union Island, Grenadines 🇻🇨 after #HurricaneBeryl.

PM Gonsalves says local comms are down. UNICEF is on standby to assess the situation & deliver life-saving supplies to affected populations in the Eastern Caribbean.

📷: Dr Ralph Gonsalves pic.twitter.com/RF9zbZcIJc

— UNICEF Eastern Caribbean (@UNICEFECA) July 1, 2024