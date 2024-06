El expresidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001) mostró este viernes su apoyo al actual aspirante del Partido Demócrata a las elecciones de noviembre, Joe Biden, tras su errático desempeño en el debate contra el republicano Donald Trump y afirmó que lo que realmente importa son “los hechos y la historia”.

“Dejaré la valoración del debate a los analistas, pero esto es lo que sé: lo que importa son los hechos y la historia”, afirmó Clinton en su cuenta de X.

“Joe Biden nos ha dado tres años de liderazgo sólido, estabilizándonos tras la pandemia, creando un número récord de nuevos empleos, logrando avances en la solución de la crisis climática y poniendo en marcha un esfuerzo exitoso para reducir la inflación, todo ello mientras nos saca del atolladero en el que nos dejó Donald Trump. Eso es lo que realmente está en juego en noviembre”, afirmó.

I’ll leave the debate rating to the pundits, but here’s what I know: facts and history matter. Joe Biden has given us 3 years of solid leadership, steadying us after the pandemic, creating a record number of new jobs, making real progress solving the climate crisis, and launching…

