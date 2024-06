Barack Obama y Hillary Clinton utilizaron sus redes sociales para salir en apoyo de Joe Biden luego que el demócrata tuviera un mal desempeño en el debate frente a Donald Trump.

A través de su cuenta en X, el expresidente norteamericano señaló que “Las malas noches de debate suceden”, en medio de una ola de críticas ante el actual mandatario por la fragilidad con que se vio la noche del jueves.

“Créanme, lo sé”, agregó Obama, tratando de bajar el perfil a lo mostrado por Biden, quien aspira a la reelección.

“Pero esta elección sigue siendo entre alguien que ha luchado por la gente común toda su vida y alguien que sólo se preocupa por sí mismo”, sostuvo, remarcando así sus críticas contra Trump.

Bad debate nights happen. Trust me, I know. But this election is still a choice between someone who has fought for ordinary folks his entire life and someone who only cares about himself. Between someone who tells the truth; who knows right from wrong and will give it to the…

— Barack Obama (@BarackObama) June 28, 2024