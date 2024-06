El debate entre Donald Trump y Joe Biden sigue generando diversas reacciones. Ahora fue el turno de la revista Time, que mediante una categórica imagen, señaló que hay “pánico” dentro del Partido Demócrata del presidente de Estados Unidos (EE.UU) luego de su frágil participación en la disputa con el magnate.

“Las cosas están oscuras” y “los demócratas entran en pánico por el desempeño de Joe Biden en el debate y por lo que sucederá después”, dice la descripción de una publicación de la reconocida revista estadounidense.

'Things are dark.' Democrats are panicking about Joe Biden's debate performance—and what will happen next https://t.co/S46Zo1NV7w pic.twitter.com/prSyM36E6n

