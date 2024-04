“Ayer (lunes) dejamos muy claro que el trabajo de la Universidad no puede verse interrumpido sin cesar por manifestantes que violan las normas”, indicó el portavoz de la oficina de Asuntos Públicos de la Universidad de Columbia, Ben Chang.

“Seguir haciéndolo tendrá consecuencias claras: los estudiantes que ocuparon el edificio se enfrentan a la expulsión”, agregó en un comunicado.

“Se trata de responder a las acciones de los manifestantes, no a su causa”, sostuvo. No obstante, el centro de estudios alega que estos jóvenes defensores de la causa palestina están creando “un entorno amenazador” para muchos de sus compañeros y profesores judíos.

Students at Columbia University have occupied Hamilton hall. Today the university president explicitly said to students the school would not be divesting and threatened to suspend students protesting. The last time this building was taken over by student protesters was in 1968 pic.twitter.com/IhoWVYlocB

El ataque al edificio institucional de este martes se produjo pocas horas después de que la dirección de esta universidad anunciara que había comenzado a aplicar suspensiones a estudiantes involucrados en el campamento de apoyo a Palestina, presente en el campus desde hace dos semanas, e incluso prohibirá graduarse a los de último curso.

Para la universidad, los manifestantes optaron este martes por “escalar” la situación, “rompiendo puertas y ventanas del Hamilton Hall, y bloqueando entradas”, por lo que seguirán adelante con “las medidas planteadas”.

“Dimos a todos los presentes en el campamento la oportunidad de abandonarlo pacíficamente. Si se comprometían a respetar las políticas de la Universidad, se les permitiría terminar el semestre”, expresaron desde la oficina de Asuntos Públicos.

First they asked nicely: Last night at Columbia University, autonomous pro-divestment students took over Hamilton Hall, renaming it Hind’s Hall.

Comes after university admin refused to divest from Israel & threatened expulsions of peaceful anti-genocide student protestors. pic.twitter.com/W1TO8dhLUA

— Talia Jane (@taliaotg) April 30, 2024