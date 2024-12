El gobierno de Malasia anunció una nueva operación de búsqueda de los restos del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, desaparecido en 2014 con 239 personas a bordo en el océano Índico. La compañía Ocean Infinity empleará robots para rastrear un área de 15 mil kilómetros al oeste de Australia. Si bien el acuerdo aún no es definitivo, se prevé que la búsqueda comience en 2025. En caso de éxito, la empresa recibiría alrededor de 70 millones de dólares. El objetivo principal es proporcionar cierre a las familias de las víctimas de esta tragedia aérea, considerada uno de los mayores misterios de la aviación moderna.

El gobierno de Malasia anunció una nueva operación de búsqueda de los restos del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, desaparecido en marzo de 2014 con 239 personas a bordo en el Océano Índico.

En una rueda de prensa, el ministro de Transporte malasio, Anthony Loke, señaló que se está llegando a un acuerdo con la compañía de exploración Ocean Infinity, responsable de la última y fallida operación de búsqueda en 2018.

Según detalla Deutsche Welle, la firma -que emplea robots para inspeccionar el lecho marino- tendría acordado realizar el rastreo en un área de 15 mil kilómetros al oeste de Australia.

“La propuesta de una operación de búsqueda por parte de Ocean Infinity es sólida y merece ser tenida en cuenta”, señaló el titular de la cartera ante los medios.

A su vez, agregó que el 13 de diciembre los ministros del gobierno malasio “acordaron en principio aceptar la propuesta de Ocean Infinity” para realizar una búsqueda “en una nueva zona en el sur del Océano Índico”.

De acuerdo a Loke, la posible localización de los restos de la aeronave entregada por Ocean Infinity es “creíble”, por lo que esperan firmar el contrato definitivo a inicios del 2025.

El principio de acuerdo establece que la empresa no cobrará dinero al gobierno malasio si no logra hallar el avión. No obstante, si tiene éxito, recibirá alrededor de 70 millones de dólares.

El ministro de Transporte aseveró que el objetivo de esta nueva búsqueda es permitir a las familias poner punto final a la tragedia que generó conmoción hace una década.

Recordemos que el vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció el 8 de marzo de 2014 mientras se dirigía a Pekín tras haber despegado desde Kuala Lumpur.

A bordo iban 239 personas, incluyendo la tripulación, de los cuales nunca se pudo encontrar ningún cuerpo.

Entre los desaparecidos habían 153 chinos, 50 malasios (12 de ellos parte de la tripulación), siete indonesios, seis australianos, cinco indios, cuatro franceses, tres estadounidenses, dos neozelandeses, dos ucranianos, dos canadienses, un ruso, un neerlandés, un taiwanés y dos iraníes.

Desde entonces es considerado como el mayor misterio de la aviación moderna. Si bien un año después se encontraron restos de una aeronave, así como también en 2018, no se confirmó que se tratara del vuelo MH370. Esto, principalmente, porque no se hallaron las cajas negras.