Detectan señal que revelaría qué sucedió con avión de Malaysia Airlines que desapareció en 2014

Más de 10 años han pasado desde la enigmática desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, cuyo avión, con 239 personas a bordo y con destino a Pekín (China), se esfumó de los radares de Malasia en marzo de 2014.

Millonarios recursos y trabajos se han desplegado para tratar de dar con la ubicación del Boeing 777, desaparecido en algún lugar de golfo de Tailandia.

No obstante, hasta la fecha las labores no han arrojado resultados concretos. Si bien se encontraron restos de una aeronave al año siguiente de la desaparición, así como también en 2018, no se confirmó que se tratara del vuelo MH370. Esto, principalmente, porque no se hallaron las cajas negras, siendo denominado así como el mayor misterio de la aviación moderna.

Por todo lo anterior, son diversas las teorías que han surgido sobre el caso. Entre estas, hay especulaciones se centran en torno a un fallo mecánico o estructural que habría ocasionado un accidente.

Incluso, algunos hablan de una toma de rehenes, un acto terrorista o hasta un suicidio del piloto o copiloto, pero ninguna evidencia hasta el momento afirma alguna de estas hipótesis.

Ahora, a más de 10 años del misterio, según reveló The Telegraph, un equipo de científicos británicos de la Universidad de Cardiff halló una señal que podría resolver lo que realmente sucedió con el vuelo MH370 de Malaysia Airlines.

Detectan señal que podría resolver misterio de avión de Malaysia Airlines

La señal, de apenas unos 8 segundos de duración, logró ser detectada por micrófonos submarinos analizados por los investigadores.

De acuerdo con las diligencias, los hidrófonos habrían grabado la misteriosa frecuencia en el instante preciso en que el avión habría impactado contra el Océano Índico el 4 de marzo de 2014.

El citado medio señala que los micrófonos submarinos usados por los investigadores corresponden a dos estaciones hidroacústicas. Una instalada en el Cabo Leewin, en Australia Occidental, mientras que la segunda se encuentra en territorio británico de Diego García, en el Océano Índico.

Estas estaciones fueron construidas como sistema de vigilancia por el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, y se encontraban funcionando al momento de ocurrida la enigmática desaparición.

“Estas estaciones están ubicadas a minutos de viaje de la señal desde el séptimo arco, un área de búsqueda a 1.200 millas al oeste de Perth identificada por la última comunicación entre un satélite y el avión”, precisa The Telegraph.

Sin embargo, las dudas en torno a la señal recaen en que sólo fue detectada por la estación de Cabo Leewin, no así por la que está ubicada en el Océano Índico.

Esto no sería determinante. El doctor Usama Kadri, investigador y profesor de matemáticas aplicadas, explicó que “dada la sensibilidad de los hidrófonos, es muy poco probable que un avión grande que impacte la superficie del océano no deje una huella de presión detectable, particularmente en los hidrófonos cercanos”.

Tareas como las que permitieron hallar el submarino ARA San Juan

En ese sentido, el equipo de científicos plantea que una investigación a mayor cabalidad podría resolver el misterio de lo que sucedió con el avión, mediante trabajos similares a los efectuados para dar con el submarino argentino ARA San Juan en 2018.

El sumergible desapareció el 15 de noviembre de 2017 tras una implosión, siendo hallado un año después en el fondo del Atlántico Sur mediante detonaciones que imitaron explosiones a las registradas por los hidrófonos del submarino.

“A lo largo del séptimo arco se podría realizar un ejercicio similar, utilizando explosiones o armas de aire comprimido con niveles de energía equivalentes a los que se cree que están asociados con el MH370 “, señaló Kadri.

“Si las señales de tales explosiones mostraran amplitudes de presión similares a la señal de interés, apoyaría centrar las búsquedas futuras en esa señal”, afirmó.

Por ello, recalcó que “si se descubre que están relacionados, esto reduciría significativamente, casi señalaría, la ubicación de la aeronave.

Sin embargo, el investigador reconoció que “si se descubre que las señales no están relacionadas, indicaría la necesidad de que las autoridades reevalúen el marco temporal o la ubicación establecidos por sus esfuerzos de búsqueda oficiales hasta la fecha”.

La desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines

El avión despegó a las 00:41 horas del 8 de marzo de 2014, desde el aeropuerto de Kuala Lumpur (Malasia), en un viaje que se suponía que debía durar alrededor de 6 horas hasta llegar a la capital de China. Su aterrizaje estaba previsto aproximadamente para las 6:30 horas del mismo día.

Sin embargo, medio hora después uno de los sistemas de comunicación de la aeronave envió lo que sería su última transmisión.

A eso de las 1:21 horas se desencadenaron una serie de hechos imprevistos, como lo que sería un cambio de ruta del avión, así como también su extraña desaparición del radar militar tailandés que lo rastreaba.

Pese a las intensas labores de búsqueda que se desplegaron luego de esta emergencia, los trabajos de rastreo concluyeron sin éxito.

En marzo de este año, tras cumplirse los 10 años desde la misteriosa desaparición, las familias de los pasajeros que iban a bordo del vuelo MH370 presionaron a las autoridades para reanudar las labores de búsqueda de la aeronave.

Según la información de la compañía aérea, en el vuelo MH370 iban 227 pasajeros y 12 tripulantes. Entre ellos, se encontraban 12 niños, siendo que el más pequeño tenía apenas 12 años.

En ese contexto, el ministro de Transportes de Malasia, Anthony Loke Siew Fook, afirmó que el gobierno abrió las puertas a la posible reanudación de la búsqueda de los eventuales restos del Boeing 777, desaparecido en algún lugar del golfo de Tailandia.