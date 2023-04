El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, fue evacuado este sábado al registrarse una explosión mientras visitaba el puerto de Saikazaki de la ciudad de Wakayama, al oeste de Japón.

Cabe mencionar que el mandatario no resultó con lesiones tras el incidente.

La supuesta explosión se produjo alrededor de las 11:30 hora local, mientras el primer ministro se preparaba para dar un discurso en ese lugar; por lo que fue inmediatamente retirado de la zona por los servicios de seguridad.

Las autoridades detuvieron en el acto al presunto responsable del lanzamiento de lo que varios testigos presenciales describieron como un objeto cilíndrico que estalló de forma similar a una bomba de humo, según reportaron los medios locales.

Japanese PM Kishida uninjured after explosions heard before speech, sources say. #breakingnewshttps://t.co/TwnjVoUqsr

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) April 15, 2023