El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este domingo que en Venezuela no hubo “elecciones libres” y que el oficialismo le quitó a la líder opositora María Corina Machado la posibilidad de ser elegida. Sin embargo, reafirmó su decisión de mantener las relaciones diplomáticas con el Gobierno de Nicolás Maduro.

“Mantendremos las relaciones diplomáticas no porque legitimemos unas elecciones que no fueron libres desde un comienzo (…) Las relaciones diplomáticas son para que los pueblos se unan y no sufran por las desaveniencias de sus gobiernos”, expresó el mandatario en un mensaje publicado en la red social X.

Según Petro, la restricción de Machado para postularse a la presidencia ocurrió “cuando se violó el acuerdo de levantar las sanciones económicas para que el pueblo votará en libertad”, tras lo cual “siguió la respuesta del gobierno venezolano quitando el derecho de elegir y ser elegida a María Corina”.

“Por eso no hubo elecciones libres en Venezuela y deben haberlas”, enfatizó.

Después de intensificar el que los colombianos se maten entre sí, que el estado mate a los jóvenes colombianos y los torture y encarcele, vienen a pedir que los jóvenes colombianos y venezolanos se maten entre sí, que las madres venezolanas y colombianas lloren por sus hijos… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 12, 2025

Petro llama a un “diálogo demócratico” con Venezuela

El presidente colombiano dijo que su gobierno busca “un dialogo democrático en Colombia y en Venezuela” que garantice “el respeto de los pueblos”. “Denunciamos la violación de sus derechos fundamentales tanto en Colombia como en Venezuela o en cualquier lugar del mundo”, agregó.

Además, hizo un llamado a evitar una confrontación entre ambos países. “Tengo que decirlo con claridad, si algún día jóvenes colombianos y venezolanos se mataran entre sí en una guerra, habríamos cometido la mayor estupidez de la historia. La marca de sangre y venganza nos marcaría por generaciones venideras enteras”, sostuvo.

Cabe recordar que este viernes Maduro fue investido por la Asamblea Nacional (parlamento venezolano) como presidente del país para cumplir su tercer mandato consecutivo, que se extenderá hasta el año 2031.

El acto se concretó pese a que el líder opositor y quien reclama el triunfo en las elecciones del pasado 28 de julio, Edmundo González Urrutia, había prometido que llegaría a Venezuela a tomar posesión del mando, lo que finalmente no ocurrió.