El derrocamiento de Bashar al Assad en Siria generó un intenso debate geopolítico. En esa línea, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, expresó su preocupación por las implicaciones que este hecho podría tener en el país.

“Ahora ante los acontecimientos de Siria, nosotros estamos observando el desarrollo de circunstancias dolorosas para el pueblo de Siria”, afirmó Maduro al referirse a la situación en el país de Medio Oriente.

El mandatario venezolano criticó lo que denominó como llamados a la violencia en su nación. “Ahora salen la descocada, los descocados del extremismo fascista para pedir que en Venezuela también se arme una guerra civil. Yo les digo, no se equivoquen, no se equivoquen”, declaró en medio de la conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho.

Maduro destacó la unión entre los sectores populares, militares y policiales. “El pueblo de Venezuela, en fusión perfecta, popular, militar, policial, va a triunfar por el camino de la paz. Y en Venezuela habrá paz, estabilidad, unión nacional y prevalecerá la Constitución”, aseguró.

Asimismo, hizo una enérgica advertencia contra posibles intentos de desestabilización: “Ni Irak, ni Libia, ni Ucrania ayer, ni Guerra Civil. Hoy no, no y no”.

En un mensaje cargado de simbolismo, Maduro recordó las raíces históricas de su país y su lucha por la independencia.

“Somos los hijos de Ayacucho. Somos los hijos del Sol. Y si Ayacucho fue el Waterloo del imperio español en América. Si se atrevieran, señores imperialistas; si se atrevieran, señores y señoras fascistas, sería el Waterloo de todas las conspiraciones. Se arrepentirían por 100 años por haberse atrevido a tocar la sagrada paz y estabilidad y unión de nuestra amada Venezuela”, señaló.

Caída de Al Assad sacudió panorama internacional

La caída del régimen de Bashar al Assad sacudió el panorama internacional. En cuestión de días, los rebeldes tomaron el control de ciudades clave como Alepo y Homs, culminando con la captura de Damasco.

Un comunicado del Ministerio de Exteriores de Rusia confirmó que Assad dejó el cargo presidencial y se encuentra en Moscú con su familia, tras recibir asilo político.

Este hecho reavivó las preguntas sobre posibles paralelismos con Venezuela. Sin embargo, expertos descartaron similitudes directas. Alberto Rojas, académico consultado por BioBioChile, explicó que la situación venezolana es distinta.

“El escenario venezolano no se parece en nada a la situación en Siria, salvo el hecho de que estamos hablando de un régimen dictatorial, no democrático”, afirmó.

Rojas destacó la lealtad de las Fuerzas Armadas bolivarianas hacia Maduro, fortalecida por privilegios y aumentos salariales. “Ese tipo de cosas, asumiendo que, a pesar de la crisis económica que vive, sigue siendo un país importante en temas de exportación de petróleo”, añadió.