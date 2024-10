José Mujica señaló este domingo que vio la campaña electoral uruguaya “un poco distraída”, expresando su preocupación por los temas que, a su juicio, no se trataron durante la carrera presidencial.

A las 8:00 hora local (misma hora de Chile) llegó el expresidente a la Escuela 149, ubicada en el Cerro de Montevideo, para sufragar en los comicios presidenciales y parlamentarios en Uruguay.

Desplazándose en una silla de ruedas, Mujica se tomó unos minutos para conversar con la prensa presente, instancia en la que tocó diversos temas.

“La vi un poco distraída (la campaña electoral), preocupada mucho en lo que va a gastar y no en cómo se va a generar. No le dieron ni pelota al país agroexportador”, señaló el exgobernante.

“Lo que más me preocupa… el 25 o 30 % de las divisas las traen la carne pero nadie habló de cómo hacemos para producir un poco más. Nadie habló de los granos, nadie habló de las divisas”, agregó.

Tras ser consultado sobre las relaciones con Argentina, el exmandatario indicó: “Con los vecinos hay que tratar de llevarse lo mejor que se pueda. Actualmente la relación es con bastante filo”.

Por su parte, habló respecto a la cercanía de los jóvenes con la política. “Yo creo en los jóvenes. Eso de que no les interesa la política, es relativo”, manifestó.

“Si los jóvenes no se prenden, estamos fritos. Si no se prenden, es porque no los enamoramos, es porque damos asco”, sostuvo.

En tanto, dijo que los principales desafíos para el próximo gobierno “son la seguridad y el aumento de la riqueza, porque si se quiere distribuir, hay que tener más”.

En ese sentido, aseveró que el narcotráfico y crimen organizado “son un problema nacional. No creo que lo arregle un partido, sino que tenemos que hacer un acuerdo. Y tener una política global que vaya más allá de los partidos”.

Tras ser consultado por el gobierno de Javier Milei en Argentina, Mujica indicó que “por ahora, está acentuando la pobreza”.

“Mañana capaz que reaccione, pero por ahora hay más pobres que antes. Puede ser un costo de la transformación”, manifestó.

También abordó el conflicto en Medio Oriente, indicando: “Israel tiene derecho a vivir pero Palestina tiene derecho a existir (…) Cuando yo fui gobierno, reconocí a Palestina”.

Finalmente, dejó entrever que estas serían sus últimas elecciones. “Ya estoy casi en los noventa años”, mencionó, tras lo cual se retiró del lugar.

Cabe señalar que este domingo Uruguay afronta unas elecciones en las que la ciudadanía elegirá al presidente y a los parlamentarios para el período 2025-2030.

Además, los electores deberán pronunciarse sobre dos plebiscitos: uno que busca reformar el régimen de seguridad social y uno que pretende que sean habilitados los allanamientos nocturnos.