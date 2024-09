Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El ministro de los Derechos Humanos y de la Ciudadanía de Brasil, Silvio Almeida, fue acusado de acoso sexual por varias mujeres a través de la organización Me Too. Almeida negó las acusaciones, calificándolas como mentiras de una campaña para dañar su imagen como hombre negro en una posición destacada en el sector público. El Gobierno de Lula da Silva reconoció la gravedad de las acusaciones y abrió una investigación a cargo de la Comisión de Ética de la Presidencia. Me Too Brasil reveló que recibió denuncias de acoso sexual contra Almeida, brindando apoyo a las denunciantes que habrían tenido dificultades para obtener respaldo institucional. El ministro exige pruebas en su contra y ha solicitado investigaciones por parte de diversas entidades gubernamentales.