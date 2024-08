El CEO de X, Elon Musk, anunció el cierre “inmediato” de la filial de la empresa en Brasil que ha atribuido a las “órdenes de censura” del juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes.

“Debido a las demandas del ‘juez’ Alexandre de Moraes en Brasil que nos obligarían a violar (en secreto) las leyes brasileñas, argentinas, estadounidenses e internacionales, a X no le queda otra opción que cerrar nuestras operaciones en Brasil”, publicó Musk en la misma red social.

De Moraes “es una desgracia para la justicia”, añadió el multimillonario.

Due to demands by “Justice” @Alexandre in Brazil that would require us to break (in secret) Brazilian, Argentinian, American and international law, 𝕏 has no choice but to close our local operations in Brazil.

He is an utter disgrace to justice. https://t.co/yAvX1TpuRp

— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2024