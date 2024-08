La entrevista que el magnate Elon Musk tenía previsto hacerle este lunes al expresidente estadounidense y candidato electoral republicano Donald Trump (2017-2021) comenzó este lunes con unos 45 minutos de retraso después de que el empresario alegara que su red había sufrido un ataque de denegación de servicio, también conocido como DDoS.

“Parece haber un ataque DDOS masivo en X. Estamos trabajando para contenerlo. En el peor de los casos, procederemos con un número menor de oyentes en vivo y publicaremos la conversación más tarde”, dijo Musk en X.

En un mensaje posterior apuntó que iba a tener lugar con un número limitado de oyentes, pero finalmente pudo escucharse 45 minutos después.

There appears to be a massive DDOS attack on 𝕏. Working on shutting it down.

Worst case, we will proceed with a smaller number of live listeners and post the conversation later.

— Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2024