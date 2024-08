Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La exprimera dama Fabiola Yañez declaró por cuatro horas vía Zoom desde Madrid en la causa de violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández, contando episodios de violencia y hostigamiento, incluyendo la inducción al aborto. La abogada de Fernández, Silvina Carreira, consideró que la declaración no es válida al no permitir preguntas de la defensa, quienes insisten en que Alberto no ejerció violencia y que están preparando una estrategia para desacreditar a Yañez. La exprimera dama presentó un escrito en el consulado argentino en Madrid ratificando la denuncia por lesiones graves y violencia de género, solicitando ser reconocida como querellante y detallando un patrón de maltrato, hostigamiento y amenazas. Ambas partes confían en la justicia y en el proceso judicial en curso.