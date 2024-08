La polémica que involucra al expresidente de Argentina, Alberto Fernández (2019-2023), continúa sumando nuevos antecedentes. Este lunes se reveló que el otrora mandatario, denunciado por su expareja Fabiola Yáñez por violencia de género, la habría inducido a abortar en 2016.

“Tenés que resolverlo, tenés que abortar”, le habría dicho Fernández a Fabiola Yáñez, según menciona la querella presentada por la exprimera dama argentina, a la que accedió el medio trasandino Todo Noticias (TN).

En la acción judicial presentada por Yáñez se apunta a violencia reproductiva por parte del expresidente ocurrida en ese año, pese a que meses antes se habían comprometido y también mudado juntos.

Fabiola Yáñez acusa desprecio y rechazo de Alberto Fernández tras embarazo

La noticia del embarazo no le habría agradado a Fernández, presuntamente por el poco tiempo que llevaban juntos. Según los antecedentes, el exmandatario incluso la habría hostigado a Fabiola, advirtiéndole que no debía decir nada sobre el embarazo.

“Estando conviviendo y en virtud de los planes de compromiso, confiando en sus dichos respecto de querer tener otro hijo conmigo y formar una familia, resultó que al escaso tiempo de convivir quedé embarazada”, señala la querella revelada por medios argentinos.

“La alegría y sorpresa de mi parte era inmensa, hasta que se lo conté a él”, señala la versión de Fabiola Yáñez.

“En ese momento nuevamente apareció su desprecio y rechazo, esta vez respecto a nuestro hijo por nacer. Me dijo ‘esto no puede pasar, estoy en shock’”, detalla.

De ese modo, el texto menciona que luego Alberto Fernández la “comenzó a hostigar, que era muy pronto, que no estaba listo aún, que no me había presentado a su hijo. Entonces se inició una segunda parte de su plan de desprecio, para empujarme y llevar adelante la peor decisión. Comenzó a ignorarme por completo; vivíamos en la misma casa, pero dejó de hablarme”.

“Me decía ‘no puedo decirle a nadie que voy a tener un hijo con vos en tan poco tiempo’, y yo le decía ‘¿pero entonces por qué no me lo dijiste?, nos hubiésemos cuidado’. Él me decía ‘hay que resolverlo, tenés que abortar’”, precisa la querella presentada por la exprimera dama.

La denuncia contra el expresidente de Argentina por violencia de género

Fue la semana pasada que se dio a conocer la denuncia contra el expresidente Alberto Fernández, en el marco de una indagatoria por presunto tráfico de influencias.

Se trata de una acusación contra el exmandatario de Argentina, denunciado por su expareja Fabiola Yáñez, quien lo acusa de reiterados golpes y hostigamiento. Junto a esto se publicaron fotos de la exprimera dama con hematomas en uno de sus ojos y brazos.

Si bien Fernández ha negado rotundamente estos hechos, asegurando que las fotos serían parte de un tratamiento antiarrugas, se ha llenado de críticas por parte de autoridades argentinas, así como países vecinos y otro líderes internacionales.

En las últimas declaraciones emitidas por Yáñez, dijo estar temerosa debido a este escándalo que involucra al expresidente argentino, advirtiendo además que “le he cuidado muchas cosas que él ha hecho”.