La jefa del comando de campaña de Edmundo González en el estado de Portuguesa fue detenida por agentes venezolanos mientras transmitía por Instagram Live.

En la secuencia se puede ver cómo un grupo de efectivos fuerzan una reja para subir hasta el segundo piso de la vivienda de María Oropeza y llevársela.

Según denunció el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela a través de sus redes sociales, la joven -colaboradora también de María Corina Machado- fue detenida por miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

“Ingresaron a la fuerza y sin orden judicial. Alertamos a la comunidad internacional de esta situación. El régimen es responsable de su integridad física”, indicó.

Machado, en tanto, denunció que Oropeza “fue secuestrada” por el régimen de Nicolás Maduro. “Le pido a todos, dentro y fuera de Venezuela, que exijamos su libertad inmediata”, manifestó la fundadora de Vente Venezuela.

En su publicación, la líder opositora describió a Oropeza como “una joven extraordinariamente valiente, inteligente y generosa de Portuguesa”.

“Es la Coordinadora de Comando Con Venezuela en Portuguesa y ha hecho un trabajo extraordinario uniendo y organizando a los ciudadanos de su estado. El régimen acaba de llevársela por la fuerza y no sabemos dónde se encuentra”, indicó.

Ella es María Oropeza. Una joven extraordinariamente valiente, inteligente y generosa de Portuguesa. Es la Coordinadora del @ConVzlaComando en Portuguesa y ha hecho un trabajo extraordinario uniendo y organizando a los ciudadanos de su estado.

“Están ingresando en mi domicilio de manera arbitraria, no hay ninguna orden de allanamiento, están destruyendo la puerta”, se escucha decir a la coordinadora en el video.

“Yo no he hecho nada malo, yo no soy una delincuente, solo soy una ciudadana más que quiere un país distinto”, añade antes de ser arrestada.

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), compartió la secuencia en sus redes sociales, acusando que la detención de María Oropeza “se suma al expediente de denuncias de crímenes de lesa humanidad del régimen de Maduro con más de 1000 detenciones producto de la persecución política”.

“Esta irracionalidad represiva debe ser detenida ya”, puntualizó Almagro en su perfil de X.

Horas antes de su detención, Oropeza había alertado sobre una “operación tun tun (de detención)” debido a una “persecución política contra los venezolanos que defienden la verdad”.

“La verdad es que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela, elegido por una inmensa mayoría el pasado 28 de julio. Seguimos luchando hasta el final junto a María Corina Machado”, dijo la dirigente opositora regional.