Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela, respondió duramente a las declaraciones de Estados Unidos (EE.UU), luego que reconociera al opositor Edmundo González Urrutia como el “verdadero” ganador de las elecciones desarrolladas el pasado domingo en el país caribeño.

En concreto, Maduro hizo un llamado a la potencia norteamericana “sacar sus narices” de la nación bolivariana, apuntando además a que el ente electoral declaró su victoria en los comicios.

“Estados Unidos debe sacar sus narices de Venezuela porque el pueblo soberano es el que manda en Venezuela, el que pone, el que elige, el que dice, el que decide”, dijo el jefe de Estado, cuyas declaraciones fueron transmitidas por el canal estatal VTV.

Recordemos que la noche del jueves, el secretario de Estado de EE.UU, Antony Blinken, emitió un comunicado pronunciando la postura de la Casa Blanca sobre las cuestionadas elecciones en Venezuela.

En la misiva, asegura que Washington concluye, con base en “abrumadoras pruebas”, que González Urrutia fue el ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio en el país caribeño.

Electoral data overwhelmingly demonstrate the will of the Venezuelan people: democratic opposition candidate @EdmundoGU won the most votes in Sunday’s election. Venezuelans have voted, and their votes must count.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 2, 2024